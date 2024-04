17 ha de teren forestier din Comuna Parau vor fi impadurite cu puieti. 150 de voluntari vor fi maine la Parau pentru plantarea a 4000 de puieti

O suprafata 17 hectare de teren forestier a Comunei Parau va fi impadurita in aceasta perioada. Campania de impadurire este organizata de Ocolul Silvic ,,Padurile Sincii" care va folosi 85.000 de puieti din speciile molid, fag, paltin de munte si gorun.,, Aceste lucrari au inceput in cursul lunii martie si estimam incheierea acestora in cursul acestei saptamani.Prin aceste lucrari de impadurire vom preintampina dezastrele naturale care se pot produce in ... citește toată știrea