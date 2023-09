Primaria Brasov detine in proprietate vechiul dispensar din Darste, unde de mai multi ani functioneaza cabinete ale medicilor de familie. Acestia isi desfasoara activitatea in chirie, insa cladirea nu a mai avut parte de ani buni de renovari si este posibil ca si structura de rezistenta a acesteia sa fi fost afectata mai ales ca se afla in apropierea rampei de urcare pe pasajul Darste.In vederea derularii unor lucrari de consolidare si reabilitare, pentru inceput, edilii brasoveni vor sa ... citeste toata stirea