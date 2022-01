18.01, raport Covid: Cu miile la testare

562 de noi cazuri de infectare cu Covid au fost raportate, in judet, in ultimele 24 de ore, au anuntat autoritatile marti, 18 ianuarie. Asta din 3.650 de teste efectuate, dintre care 1.198 de teste RT-PCR si 2.452 de teste rapide antigen. Astfel, bilantul judetean al imbolnavirilor a ajuns la 72.482 de cazuri.146 de pacienti sunt internati in spitale, dintre care 18 la ATI. Cat despre bilantul deceselor, acesta este de 1887.Incidenta cumulata a cazurilor confirmate de COVID-19 la 1000 de ... citeste toata stirea