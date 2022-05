18 ani, "botezul" de sofer: beat, a furat o masina si a intrat in gard

Un tanar de 18 ani din Sacele a furat o masina parcata si a pornit la plimbare prin orasul in care locuieste. Aflat sub influenta alcoolului, soferul nu a apucat sa se bucure de plimbare, deoarece s-a oprit intr-un gard, la scurt timp dupa pornire. "Politistii au stabilit faptul ca un tanar in varsta de 18 ani a sustras un autovehicul care se afla parcat si l-ar fi condus pe strada Coastei din municipiul Sacele. Ulterior, tanarul ar fi lovit un gard al unui imobil situat pe aceeasi strada. ... citeste toata stirea