18 ani, fara permis, a alergat Politia prin Sacele

In noaptea de vineri spre sambata, 24/25 iunie, in jurul orei 3.00, politistii din Sacele au incercat sa opreasca, pentru un control de rutina, o masina, dar au fost ignorati de sofer. "Intrucat conducatorul auto nu a respectat indicatiile politistilor rutieri, continuandu-si deplasarea, s-a procedat la urmarirea autovehiculului cu autospeciala de politie avand in functiune semnalele acustice si luminoase. La intersectia strazii Harmanului cu strada Campului din municipiul Sacele, conducatorul ... citeste toata stirea