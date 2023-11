Luni, 20 noiembrie, in jurul orei 06:00, Politia Municipiului Fagaras a fost sesizata sa intervina la locul producerii unui accident rutier, soldat cu pagube materiale, pe DN1, in localitatea Beclean, din judetul Brasov. Dupa ce a fost identificat conducatorul auto care ar fi produs accidentul, respectiv un tanar in varsta de 18 ani, cu ocazia verificarii aspectelor de legalitate a documentelor, politistii au constatat ca acesta nu detine permis de conducere.In cadrul controlului efectuat, ... citeste toata stirea