18 ore a durat "protectia"

In noaptea de duminica spre luni, 23/24 iunie, in jurul orei 02.30, serviciul de urgenta 112 a fost sesizat de catre o femeie, din localitatea Maierus, cu privire la faptul ca aceasta ar fi fost amenintata si agresata fizic de catre concubinul sau, un barbat, de 34 de ani. Cazul a fost directionat politistilor de la Sectia de Politie Rurala Feldioara, care imediat s-au deplasat la adresa indicata, "iar in urma cercetarilor efectuate a rezultat ca aspectele semnalate se confirma", ... citește toată știrea