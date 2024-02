180 de brasoveni pe zi suna la 112 sa cheme Politia

Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Brasov sI-a prezentat miercuri, 21 februarie, bilantul pentru 2023. Astfel, in cursul anului trecut s-au organizat si efectuat 767 de razii si actiuni de amploare/cu efective marite si 7.622 de controale directe, care au avut drept rezultat constatarea a 1.822 de infractiuni, dintre care 1.251 in flagrant delict, aplicarea a 78.786 de contraventii, in valoare totala de peste 32.000.000 de lei, respectiv confiscarea/ indisponibilizarea a 10 autovehicule. ... citește toată știrea