19 ani, ucisa de urs la Busteni. Iubitul ei a fost martor la scenele de groaza: "A fost trasa intr-o rapa"

Momente de panica la Busteni! Marti, 9 iulie, o tanara, in varsta de 19 ani, a avut parte de un sfarsit cumplit, dupa ce a fost atacata de urs. Fata a fost tarata intr-o rapa de animalul salbatic, in zona Jepii mici din Busteni, pe Valea Prahovei.Apelul disperat la 112 a fost facut chiar de iubitul victimei, care a ramas in stare de soc atunci cand a vazut scena ingrozitoare. Acesta a ramas inmarmurit si a sperat pana-n ultima clipa ca fata este in viata. A sunat dupa ajutoare, iar oamenii ... citește toată știrea