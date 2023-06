In perioada minivacantei de Rusalii, peste 350 de jandarmi din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobila "Burebista" Brasov au fost "in obiectiv". "Desi ne-am fi dorit ca in acest sfarsit de saptamana sa avem parte doar de evenimente placute, fara incidente, au existat situatii in care am luat masuri legale sanctionatorii.Peste 6.000 de lei reprezinta valoarea totala a amenzilor aplicate de echipajele de jandarmerie in acest sfarsit de saptamana, cele 15 de sanctiuni contraventionale vizand in ... citeste toata stirea