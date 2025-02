19 februarie, Ziua Nationala Constantin Brancusi.149 de ani de la nasterea unuia dintre cei mai mari sculptori ai lumii

Foto: UNESCOZiua Brancusi, zi dedicata marelui sculptor roman Constantin Brancusi, este sarbatorita an de an la data aniversarii sale, respectiv la 19 februarie. Miercuri, 19 februarie, il sarbatorim pe Constantin Brancusi, "omul infinitului". In 2025 se implinesc 149 de ani de la nasterea marelui sculptor roman.Personalitate marcanta in miscarea artistica a veacului al XX-lea si unul dintre cei mai mari sculptori ai acestei perioade, Constantin Brancusi face parte dintre artistii de seama ... citește toată știrea