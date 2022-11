Politisti din cadrul Biroului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii din cadrul IPJ Brasov, impreuna cu reprezentantii Agentiei Nationale impotriva Traficului de Persoane, au desfasurat activitati de informare si prevenire in cadrul campaniei "19 Zile de prevenire a abuzurilor si violentelor asupra copiilor si tinerilor", proiect derulat sub coordonarea FICE Romania.Printre unitatile in cadrul carora s-au desfasurat activitati se numara Colegiului National "Unirea" Brasov, Colegiului ... citeste toata stirea