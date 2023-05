Agentia Metropolitana Brasov si Primaria Brasov au anuntat lansarea celei de-a treia editii a Programului national Generatia Tech in judetul nostru. Astfel, pentru editia din acest an, inscrierile vor incepe in luna iunie, se va incheia in luna iulie, iar programul efectiv va incepe in 24 august.Conform managerului proiectului, Medeea Petrovan, editia 2023 a Generatiei Tech vine cu introducerea unor platforme noi, a unor elemente de inovatie in experienta participantilor, valorificand atat ... citeste toata stirea