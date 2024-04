2.000 de lei pentru proaspetele mamici. Care sunt conditiile pentru a primi banii?

Guvernul a adoptat o Ordonanta de Urgenta care extinde programul de ajutor financiar pentru tinerele mame aflate in situatii defavorizate.Astfel, tinerele mamici vor primi un tichet pe suport electronic in valoare de 2000 de lei, care trebuie revendicat in primele 3 luni de la nasterea copilului.Totodata, mamele cu copii bolnavi sunt scutite de plata contributiei sociale pentru indemnizatiile de concediu medical.Cum se acorda banii:"(3) Valoarea tichetului social pe suport electronic ... citește toată știrea