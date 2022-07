2.000 lei si pentru nou-nascutii din Ucraina

Trusoul pentru nou-nascuti, ce consta intr-un tichet social electronic in valoare de 2.000 lei, va putea fi oferit si mamelor, cetateni straini sau apatrizi, care provin din Ucraina, potrivit unui proiect de OUG repus in dezbatere publica de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene. In esenta, recentul proiect de OUG nu aduce modificari privind acordarea acestor tichete, ci ofera posibilitatea ca si mamele din Ucraina care au nascut in acest an, dar nu mai tarziu de trei luni de la ... citeste toata stirea