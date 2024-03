2.300 - 9.000 de lei: Cat ar putea costa viata la tara in 2024?

Traiul in natura, la tara, departe de lumea dezlantuita, devine o optiune tot mai tentanta (inceputa in pandemie) inclusiv pentru cuplurile tinere cu copii mici, care in cativa ani merg in comunitati scolare.Unii romani sunt dispusi sa faca schimbari radicale in viata lor, sa se retraga intr-o zona cat mai naturala si sa invete sa se ocupe de renovari, reabilitari, constructii, gradinarit. Totusi, oricat de natural ar fi stilul de viata, banii raman o necesitate. Astfel ca un subiect intens ... citește toată știrea