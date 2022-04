2.400 de ucraineni la CATTIA

Deschis la inceputul lunii martie, Centrul Comunitar "Brasov pentru Ucraina" ce functioneaza la Centrul de afaceri din Bartolomeu este privit ca un model de bune practici de reprezentantul Biroului Inaltului Comisar ONU pentru Refugiati (UNHCR), Cristina Bunea. Aceasta a vizitat Brasovul in 1 aprilie, pentru a face o analiza cu privire la intentiile cetatenilor ucraineni ajunsi aici cu privire la stabilirea, pentru o perioada de timp, in acest oras, dar si ca sa verifice modul in care ... citeste toata stirea