2.500 de copii din Brasov, luati in calcul pentru "Primul Ghiozdan"

"Primul ghiozdan" cu toate rechizitele necesare clasei pregatitoare vor fi primite de elevii din "clasa zero" de la scolile din municipiu Brasov si in anul scolar 2022 - 2023. De altfel, pentru nu aparea vreo surpriza neplacuta, Directia de Asistenta Sociala (DAS) Brasov a lansat deja licitatia pe platforma electronica de achizitii publice, iar firmele interesate pot depune ofertele pana in 12 mai. Pentru acest an scolar, directia va cumpara 2.500 pachete (un ghiozdan plin cu rechizite), iar ... citeste toata stirea