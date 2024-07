2.681 de lei, pensia medie in judetul Brasov

Pensiile brasovenilor au crescut in trimestrul I al acestui an fata de aceeasi perioada din 2023, atat in suma fixa, cat si in termeni reali.Astfel, pensia medie in judetul nostru a fost mai mare cu 14,2%, iar daca scadem inflatia ramane o crestere reala de 11,7 procente.Fata de anul trecut, in primul trimestru din 2024, au fost cu 71 mai multi pensionari, iar numarul total al acestora ramane de aproape 147.000.Pensia medie lunara a fost de 2.681 de lei si a reprezentat 57,3% din salariul ... citește toată știrea