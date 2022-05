2,7 miliarde de euro prin PNRR, fara "bataie pe fonduri"

Din 16 mai si pana in 30 iunie 2022, autoritatile locale pot depune cererile de finantare pentru proiectele eligibile prin "Fondul Local" din Programul National de Planul National de Relansare si Rezilienta (PNRR). Lansarea acestei axe de finantare, care beneficiaza de o alocare la nivel national de 2,7 miliarde de euro, a fost anuntata vineri, 13 mai, de secretarul de stat in Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, Roxana Minzatu, care a precizat ca "Fondul Local" are si unele ... citeste toata stirea