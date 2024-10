2,85 miliarde de lei ajung la primarii pentru plata facturilor aferente lucrarilor de investitii

Guvernul a decis, in sedinta de astazi, alocarea a 2,85 de miliarde de lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2024, pentru continuitatea derularii unor programe de investitii. Aceasta suma va fi repartizata autoritatilor publice pentru achitarea unor facturi catre constructori, in vederea asigurarii continuitatii investitiilor care contribuie la dezvoltarea Romaniei, prin Programul National de Dezvoltare Locala (250 de milioane de lei), ... citește toată știrea