2.945 de straini au locuit la Brasov in 2021. 85% din afara Uniunii Europene, majoritatea din Republica Moldova, Nepal, India, Sri Lanka si Turcia

Serviciul pentru Imigrari al Judetului Brasov a anuntat ca, in 2021, a asigurat managementul sederii si rezidentei pe teritoriul Romaniei pentru 2.945 de persoane, cetateni din state terte si europeni. 78 de cetateni straini au fost depistati in situatii ilegale, iar 74 dintre acestia au primit decizii de returnare."In ceea ce priveste dreptul de sedere/rezidenta pe teritoriul Romaniei, in anul 2021, politistii din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrari - Serviciul pentru Imigrari al ... citeste toata stirea