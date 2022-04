2 crese si 3 gradinite pentru noul Tractorul. Doua programate deja la inaugurare

Viceprimarul Brasovului, Flavia Boghiu a anuntat marti, 19 aprilie, ca zilele acestea au inceput lucrarile de construire a cresei din cartierul Coresi/ Tractorul, situata pe str. Camil Petrescu nr. 9B. Aceasta va fi o constructie pe trei niveluri - demisol, parter, etaj si are ca si este destinata, in principal, copiilor din zona noua a Cartierului Tractorul.Prima cresa, finalizata in 11 mai 2023Noua cresa, a anuntat viceprimarul Brasovului Flavia Boghiu, va avea o capacitate de 64 de ... citeste toata stirea