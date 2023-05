Conform celor mai recente date in Romania, cancerul la prostata este a doua cea mai frecventa afectiune maligna pentru barbati si a treia cea mai frecventa cauza de deces dintre afectiunile oncologice. In 2020, 8055 de noi cazuri de cancer de prostata au fost diagnosticate in randul barbatilor la noi in tara.Un studiu recent si-a propus sa afle raspunsul la intrebarea: oare cat stiu barbatii romani despre propria prostata si cum se poate preveni o incidenta atat de ridicata? 9 din 10 barbati ... citeste toata stirea