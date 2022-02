2 din 5 studenti abandoneaza facultatea dupa primul an. Tot o studenta ii ajuta acum sa aleaga mai bine

"Ce facultate sa aleg?"- o intrebare aparent simpla pentru unii, dar care pune in dificultate foarte multi tineri din Romania. 2 din 5 cursanti abandoneaza facultatea inca din primul an de studiu, conform unui studiu realizat de 4 romani (Claudiu Herteliu, Cezar Haj, Andrei Parvan si Daniela Alexe-Cotet), in 2021, pe 5 cohorte de studenti. Pentru a le aduce mai multa claritate si a-i ajuta pe elevi sa aleaga cea mai potrivita facultate s-a lansat, la nivel national, programul online gratuit ... citeste toata stirea