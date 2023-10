Persoanele care petrec mai mult de doua ore, in fiecare zi, in fata unui ecran risca sa dezvolte simptome oculare incadrate in sindromul vederii computerizate (oboseala a ochilor), atentioneaza specialistii Institutului National de Sanatate Publica (INSP).Sindromul vederii computerizate include o gama larga de simptome nespecifice (astenopie), care includ oboseala oculara, ochi uscat, durere in ochi si in jurul ochilor, vedere incetosata, dureri de cap si chiar diplopie (vedere dubla). ... citeste toata stirea