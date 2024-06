20.000 de lei pentru a tranchiliza, eutanasia sau "doftorici" mistretii, vulpile sau lupii care ajung prin Brasov

Tinand cont ca unele zone ale Brasovului seamana cateodata cu o gradina zoologica, animalele salbatice parasind padurile in cautarea de hrana pe la boxele de gunoi, prin lege, Primaria este obligata sa gestioneze astfel de situatii. Astfel, dupa ce in primavara a semnat contracte pentru a gestiona prezenta ursilor in zonele locuite, acum, a semnat un contract cu firma privata pentru servicii de interventie veterinara in cazul altor animale salbatice care ar crea probleme, cum ar fi mistretii, ... citește toată știrea