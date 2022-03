20 de ani, beti, drogati, noaptea prin Brasov

In noaptea de duminica spre luni, 6/7 martie, in jurul orei 1.40, politistii au oprit in trafic, pentru un control de rutina, un tanar, in varsta de 20 ani, din judetul Bacau, care conducea un autovehicul pe strada Laminoarelor din municipiul Brasov. Tanarul nu a trecut "testul de fiola", alcoolemia masurata fiind de 0,45 mg/l alcool pur in aerul expirat.Nu a fost insa singurul dosar penal al noptii, deschis pentru "conducerea unui vehicul sub ... citeste toata stirea