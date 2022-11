20 de blocuri la rand, 5 au deja aprobarea

Primaria Brasov a anuntat ca Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei a anuntat in 16 noiembrie, noile proiecte aprobate pentru finantare, prin Planul National de Redresare si Rezilienta, componenta V - "Valul renovarii". In cadrul acestei componente, Brasovul a obtinut 39.908.299,36 lei (cu TVA inclus) pentru eficientizarea energetica a 5 blocuri depuse in prima etapa, iar finantarea alocata prin PNRR acopera 100% din cheltuielile eligibile. Finantarea a fost alocata pentru ... citeste toata stirea