20 de locuinte pentru 150 de solicitanti, la Zarnesti

Tinerii din Zarnesti care nu isi pot cumpara o locuinta si nici nu isi permit sa plateasca chirii la pretul pietei vor putea depune o cerere pentru o locuinta ANL. In oras, Agentia Nationala pentru Locuinte (aflata in subordinea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice) va construi un bloc cu patru etaje, in care vor fi amenajate 20 de spatii locative. 6 dintre ele vor fi garsoniere, 9 vor fi apartamente cu doua camere si alte 5 apartamente cu trei camere.Deocamdata, proiectul este in