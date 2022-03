20 de oameni treziti cu focul in casa. Incendiul s-a extins si la vecini

Acoperisul unei pensiuni din Dejani, comuna Recea, judetul Brasov, a luat foc duminica, 20 martie, dimineata, in jurul orei 6:30. La fata locului s-au deplasat 3 echipaje cu apa si spuma de la Detasamentul de pompieri Fagaras, o autospeciala de stingere de la SVSU Recea si un echipaj SMURD."Cand au ajuns echipajele la fata locului, incendiul se manifesta cu flacari la acoperisul constructiei si s-a intervenit pentru localizarea si lichidarea incendiului. In momentul izbucnirii incendiului, in ... citeste toata stirea