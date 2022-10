20 de propuneri pentru Brasov refuzate de primarul "esec" Coliban

Municipiul Brasov are nevoie de o administratie publica competenta si asumata. Municipiul Brasov are nevoie de un proiect solid, cu o serie de politici clare de implementare, proiect ce are nevoie sa fie foarte aproape de cetateni si de nevoile lor.Totodata, este de datoria administratiei publice locale sa asculte orice voce care propune un proiect argumentat si benefic pentru comunitate. Acesta este un dialog social, si este unul dintre principiile de baza ale unei administratii moderne, ... citeste toata stirea