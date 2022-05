20 de scoli verificate de Politie

Miercuri, 11 mai, si joi, 12 mai, in intervalul orar 08.00 - 16.00, politistii au verificat 20 de unitati de invatamant din municipiul Brasov, verificate fiind procedurile de asigurare a pazei si a sistemelor de supraveghere. Actiunea a mai avut un scop: prevenirea delicventei juvenile in mediul scolar prin informarea elevilor si cadrelor didactice cu privire la situatii de risc, comportamente neadecvate in cadrul scolilor, comportamente violente sau de tip bullying in ... citeste toata stirea