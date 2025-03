20 de tari s-ar putea alatura coalitiei din Ucraina

Aproximativ 20 de tari sunt interesate sa se alature unei "coalitii a celor dispusi" pentru a ajuta Ucraina, potrivit oficialilor britanici. Planul, condus de Regatul Unit si Franta, a fost prezentat de prim-ministrul Keir Starmer la summitul din celor 18 lideri europeni si canadieni, si ar urma sa actioneze pentru a mentine orice incetare a focului in razboiul Rusiei impotriva Ucrainei.Turcia a indicat joi ca ar putea juca un rol in eforturile de mentinere a pacii, in timp ce prim-ministrul ... citește toată știrea