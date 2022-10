20 noiembrie, termen pentru "banii de incalzire"

Documentele necesare acordarii sprijinului de stat pentru consumatorii vulnerabili de energie se pot depune pana cel tarziu in data de 20 noiembrie 2022, pentru a beneficia de aceasta prestatie incepand cu data de 1 noiembrie 2022. Cererile depuse din data de 21.11.2022 vor conduce la acordarea ajutorului incepand cu data de 1 decembrie 2022.Sprijinul consta in ajutor pentru incalzire (in perioada 1 noiembrie 2022 - 31 martie 2023) si supliment pentru energie (pe intreaga perioada a anului). ... citeste toata stirea