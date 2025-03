200.000 de euro pe "un rahat alb"

"Arta" -de Yasmina Reza, o comedie inteligenta si savuroasa ce va fi pusa in scena la Teatrul Sica Alexandrescu (TSA), duminica, 16 martie, in regia lui Claudiu Goga.Subiectul acestei comedii "filosofice" despre viata ii are ca protagonisti pe trei prieteni vechi, Serge, Marc si Yvan si relatia lor "de multa vreme". Brusc, prietenia lor se confrunta cu o tensiune semnificativa, cauzata de opiniile divergente privind ceea ce definesc ei ca "ARTA". Serge, satisfacandu-si pasiunea pentru arta ... citește toată știrea