200 de lei pentru Craciun, pentru cei cu pensie sub 2.000 de lei

De luni, 25 noiembrie, incepe campania "Dar din suflet pentru seniori", cu ocazia Craciunului. Beneficiarii sunt persoanele cu domiciliul in Brasov, cu varsta de minim 63 de ani femeile si 65 de ani barbatii, si cu venituri de pana la 2.000 de lei/lunar. Valoarea tichetelor sociale este de 200 de lei.Cu ocazia sarbatorilor de Craciun, in perioada 25 noiembrie - 24 decembrie 2024, Directia de Asistenta Sociala deruleaza Campania "Dar din suflet pentru seniori", in cadrul careia municipalitatea ... citește toată știrea