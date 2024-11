200 de romani blocati 24 de ore pe aeroport in Malmo au fost nevoiti sa doarma pe jos, pe ciment

Peste 200 de pasageri ai zborului Wizz Air, cu ruta Malmo - Cluj Napoca, au ramas blocati in aeroport mai bine de 24 de ore. Avionul, care ar fi trebuit sa decoleze de pe aeroportul suedez sambata seara, a ramas la sol din cauza unei defectiuni tehnice. Astfel, calatorii au ajuns in Romania abia noaptea trecuta, la ora 1. Printre pasageri s-au numarat familii cu copii, dar si o clasa intreaga de elevi. Multi dintre acestia au fost nevoiti sa doarma pe jos in aeroport.Pasager: "Se ... citește toată știrea