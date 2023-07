Elevii care au luat Evaluarea Nationala cu media 10 in 2023 vor primi, de la statul roman, un premiu de 2.000 de lei, iar in cazul celor care au dat Bacalaureatul, premiul pentru media 10 va fi si in acest an de 5.000 de lei, conform unui proiect de Hotarare de Guvern, publicat de Ministerul Educatiei."Se aproba acordarea de stimulente financiare in valoare de 2.000 de lei fiecarui absolvent al clasei a VIII-a care a obtinut media 10 la evaluarea nationala, sesiunea 2023", prevede proiectul ... citeste toata stirea