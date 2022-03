2020 - anul in care Romania a fost cea mai afectata tara din Uniunea Europeana de incendiile de padure

La data de 21 martie 2012, Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite a proclamat ca in fiecare an, la aceasta data, sa fie sarbatorita Ziua Internationala a Padurilor. "Potrivit unui raport al Comisiei Europene pentru anul 2020, Romania a fost cea mai afectata tara din Uniunea Europeana de incendiile de padure. Aproximativ 340.000 de hectare (ha) au ars in UE in 2020, o suprafata cu 30% mai mare decat Luxemburgul. Incendiile de padure au afectat grav zone protejate *Natura 2000* din ... citeste toata stirea