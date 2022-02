2022, anul transporturilor la Brasov: 301.002.000 lei - drumuri, 162.002.000 lei - aeroport

Administratia Judeteana brasoveana a organizat miercuri dezbaterea publica a bugetului judetului Brasov, urmand ca joi acesta sa fie supus aprobarii in sedinta de plen a Consiliului Judetean (SJ) Brasov. Si pentru acest an, presedintele Consiliului Judetean Brasov, Adrian Vestea, a anuntat ca a fost pregatit un buget echilibrat, care sa acopere atat cheltuielile de functionare, cat si pe cele de dezvoltare."Si pentru acest an, am incercat sa elaboram un buget echilibrat, in care am tinut cont ... citeste toata stirea