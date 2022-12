2023, anuntat la Brasov cu 5 focuri de artificii

Brasovenii vor avea parte si in acest an de focuri de artificii in mai multe zone ale orasului, spectacolele pirotehnice fiind platite de la bugetul local. In toate zonele, spectacolele de artificii vor incepe la miezul noptii si vor dura cel putin 7 minute, iar pentru identificarea unei firme de specialitate care sa asigure acest serviciu, municipalitatea brasoveana a lansat o procedura pe platforma electronica de achizitii publice. Valoarea contractului este estimata la 229.075 lei, cu tot cu ... citeste toata stirea