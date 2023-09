Temperaturile medii la nivel mondial in cele trei luni de vara (iunie-iulie-august) au fost cele mai ridicate masurate vreodata, a anuntat miercuri observatorul european Copernicus, care considera ca 2023 va fi probabil cel mai cald an din istorie, transmite agentia AFP."Avand in vedere excesul de caldura de la suprafata oceanelor, este probabil ca 2023 sa fie cel mai ... citeste toata stirea