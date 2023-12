Brasovenii si turistii se vor bucura si in acest an de artificiile lansate de Primaria Brasov. Acestea vor fi lansate din patru puncte din oras, asa cum s-a intamplat in ultimii ani. Locatiile de tragere nu au fost inca anuntate.Durata focurilor de artificii va fi de 8 minute, incepand cu ora 0.00. Se vor folosi peste 50 de efecte pirotehnice multicolore (candele, jerbe, vulcani, comete, palmieri, crizanteme, salcii plangatoare, pesti zburatori, toiuri de albine). De asemenea, vor fi ... citeste toata stirea