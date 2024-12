2024, incheiat "sold-out" si la Filarmonica, si la Opera

Craciunul la Opera Brasov, in trei reprezentatii de gala si un concert cu AnatolyBrasovenii sunt invitati, la finalul acestei saptamani, in 20, 21 si 22 decembrie, de la ora 18.30, la gala "Craciun la Opera!". In acest an, programul este alcatuit din colinde traditionale romanesti si din cantece dedicate Craciunului, din repertoriul international.Apoi, luni, 23 decembrie, de la ora 18.30, in Sala Operei, Cvintetul vocal Anatoly ii asteapta pe brasoveni la concertul "E vremea colindelor!". ... citește toată știrea