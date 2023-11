Urmatoarea minivacanta din acest an este chiar in ultima saptamana a lunii noiembrie, de Sfantul Andrei si de Ziua Nationala. Romanii se vor bucura de 4 zile libere, de joi, 30 noiembrie, pana luni, 4 decembrie. Ziua de 30 noiembrie, de Sfantul Andrei, este sarbatoare legala si zi nelucratoare, conform Codului Muncii. La fel este si ziua de 1 Decembrie, Ziua Nationala a Romaniei. Angajatii romani au parte si de o a doua minivacanta, ultima din acest an, de Craciun. Acestia sunt liberi de ... citeste toata stirea