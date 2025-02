2025, debut cu doua luni istorice: De la cel mai cald ianuarie, la cel mai rece februarie

Vremea se va mentine foarte rece toata saptamana in Romania, cu nopti si dimineti geroase, cu ninsori si cu temperaturi ce pot cobori pana la minus 16 grade Celsius, a declarat Elena Mateescu, directorul general al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).Potrivit sursei citate, in sud-estul tarii stratul de zapada are acum grosimi de pana la 15 centimetri si va ninge in continuare, asa incat vom avea un peisaj "autentic de iarna, specific perioadei". Si in zona montana stratul de ... citește toată știrea