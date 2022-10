2025: Judetul Brasov va avea un nou plan de amenajare a teritoriului

Consiliul Judetean Brasov va actualiza Planul de Amenajare a Teritoriului Judetean (PATJ), unul dintre documentele strategice care stau la baza investitiilor derulate in aria administrativa a judetului nostru. Pentru a se pregati acest document, administratia judeteana va semna in aceste zile contractul de servicii privind actualizarea PATJ, in urma desfasurarii procedurilor de achizitie, finalizate cu desemnarea ofertei castigatoare, respectiv cea depusa de Asocierea Eco Maps SRL - IHS Romania ... citeste toata stirea