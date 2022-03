21 de ani, drogat: masina distrusa, si el, si prietenul - preluati de SMURD

Luni, 21 martie, in jurul orei 6.45, un barbat, care conducea un autovehicul pe DN13 - E60, pe raza judetului Brasov, a parasit partea carosabila si s-a rasturnat pe plafon. Martorii au sunat la 112, accidentul fiind unul cu victime, iar Politia a constatat ca soferut era drogat. "In urma producerii accidentului rutier au rezultat doua victime, respectiv conducatorul auto, in varsta de 21 ani, si pasagerul, care se afla in autovehicul, un tanar, in varsta de 20 ani, ambele persoane fiind ... citeste toata stirea