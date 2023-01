21 de case izolate din Holbav, electrificate cu panouri fotovoltaice

Primaria Comunei Holbav a lansat in 17 ianuarie o noua licitatie pentru achizitionarea a 21 de sisteme de producere energie electrica prin panouri fotovoltaice. Procedura a fost reluata dupa ce licitatia de anul trecut, lansata in luna mai, a fost anulata in luna noiembrie, pe motiv ca nu au fost depuse oferte conforme.Conform anuntului licitatiei lansate in 17 ianuarie, pentru achizitionarea celor 21 de sisteme, Primaria Holbav este dispusa sa plateasca cel mult 515.329 lei (fara TVA), suma ... citeste toata stirea